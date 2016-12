Apple, Tim Cook: "Nessun iPhone economico nel nostro futuro"

Nel futuro di Apple non c'è spazio per un iPhone economico. E' quanto avrebbe detto Tim Cook, Ceo del colosso di Cupertino, durante l'assemblea generale dei dipendenti della società della Mela. "Gli utenti dei mercati in via di sviluppo non vogliono prestazioni ridotte e sono disposti a pagare di più". Intanto Apple, per la prima volta, apre alla possibilità di concedere un credito per l'acquisto di un nuovo prodotto in cambio di un modello anche rotto.