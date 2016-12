Zelig, cala il sipario: sul palco Luciano Ligabue e Enrico Brignano

"Si tratta però di un arrivederci, perché se chiude 'Zelig 1.0' è per lasciare spazio alla fantasia e all'energia per continuare con altri progetti, che proprio di questa esperienza ventennale di Zelig faranno tesoro". Nato dall'esperienza del celebre cabaret milanese Zelig cala quindi il sipario. Sul palco saliranno anche Enrico Brignano che si unisce a Marta e Gianluca per un inedito speed date. Infine tutti i comici per un saluto corale al pubblico di Zelig.



"Con emozione", continuano gli autori, "ripercorriamo un viaggio bellissimo che abbiamo condotto portando a teatro quasi 700 mila persone, proponendo più di 300 di puntate in seconda e poi in prima serata, in totale, e a parte le repliche, oltre 500 ore di trasmissione, attraverso le due reti Mediaset di Italia 1 e Canale 5. E' stato un viaggio costruito con l'entusiasmo e la consapevolezza di avere inventato un modo di fare televisione diverso, portando la comicità direttamente nelle case, senza filtri. Abbiamo provato a reinventare il varietà televisivo seriale senza tradirne sostanzialmente l'anima". "In questo arrivederci", dicono ancora Gino e Michele e Bozzo, "vogliamo salutare tutti i comici, ma proprio tutti, anche quelli che hanno fatto solo due minuti di trasmissione in vent'anni. Ognuno di loro ha contribuito alla credibilità di questo programma. E gli autori, i registi, i produttori, i direttori di rete che hanno creduto in questo progetto. Tutti quelli che sono saliti sul palco, tutti i creativi che hanno contribuito all'immagine del programma, tutti i lavoratori, centinaia, negli anni forse un migliaio, che hanno permesso che questo incredibile meccanismo prendesse forma. Infine vogliamo ricordare tutti coloro che hanno arricchito con la conduzione la credibilità artistica di questo nostro modo di fare televisione, a partire dalla coppia degli ultimi conduttori, Hunziker-De Sica. In rappresentanza di tutti gli altri vogliamo ringraziare Claudio Bisio che per molti anni si è inventato l'energia di Zelig dal palco. A tutti coloro che hanno costruito questo progetto diamo un appuntamento ideale per il futuro. Certamente con alcuni e con altri che verranno, continueremo a vivere la televisione nell'unico modo di cui siamo capaci: rispettando il pubblico e noi stessi".