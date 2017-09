Uomini e Donne Over, è rottura tra Gemma e Marco

Un amore che probabilmente si è consumato troppo in fretta, giunto al capolinea dopo una storia fatta di alti e bassi. L'inizio della nuova edizione di "Uomini e Donne Over" combacia con la pubblica rottura tra Marco Firpo e Gemma Galgani, protagonista assoluta durante la scorsa stagione del programma di Canale 5. Nello studio di Maria de Filippi, i diretti protagonisti hanno spiegato le cause della rottura, dovute principalmente a innumerevoli incomprensioni durante la loro convivenza. Ma nel raccontare le difficoltà vissute nell'ultimo periodo passato insieme, Marco non riesce a trattenere le lacrime, mentre Tina Cipollari si scatena accusando Gemma di aver "usato" l'ex compagno solo per apparire sulle riviste di gossip.