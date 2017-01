Tv, morto meteorologo Andrea Baroni

Nel 1973, pur essendo ancora ufficiale dell'Aeronautica, fece il suo debutto in Rai conducendo - in alternanza con Edmondo Bernacca - la rubrica meteorologica 'Che tempo fa'. Baroni rimarrà al timone del programma fino al 31 dicembre 1993, quando si ritirerà per motivi personali.



Parallelamente alla carriera in Rai ha collaborato come giornalista per i quotidiani "La Stampa" e " La Repubblica". Nel 2006 partecipò all'inaugurazione della stazione meteorologica dedicata al suo ex collega ed amico Edmondo Bernacca, scomparso il 15 settembre 1993.