Tu Si Que Vales, in finalissima vanno i Duo Ice

I Duo Ice sono i secondi super finalisti di Tu Si Que Vales. I due artisti si sono esibiti in una performance unica che ha mischiato danza e acrobazie circensi. Uno show più complicato e spettacolare di quello della semifinale fatto sotto l’acqua che ha stupito tutti. Sulle note di "True colors" nella versione di Anna Kendrick e Justin Timberlake, i due giovani hanno danzato su un cerchio di colori in polvere che ad ogni acrobazia e passo di danza si sono sollevati. L’effetto e l'atmosfera sono stati inevitabilmente unici e particolarmente apprezzati dai giudici. "Pura magia", ha sostenuto Belen mentre Jerry Scotti è lasciato andare a un momento nostalgia: "Tutti noi da bambini abbiamo sempre sognato di poterci rotolare nei colori, devo dire che dopo la volta scorsa pensavo non poteste stupirci di più invece con i colori siete stati straordinari".