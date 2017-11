Totò Riina, Rita Dalla Chiesa: "Non è una morte consolatoria"

"Sto parlando sull’onda dell’emozione perché c’è emozione, ma devo dire che questa non è una morte consolatoria". Rita Dalla Chiesa, conduttrice e figlia del Generale Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia nel 1982, commenta a Mattino Cinque la morte del boss di Corleone Totò Riina. "La sua morte è arrivata a 87anni mentre gli uomini dello Stato che ha ucciso erano tutti uomini che nella loro vita non hanno potuto proseguire nei loro affetti, nei loro interessi, nello stare vicini a mogli, figli e nipoti", continua ancora la Dalla Chiesa con la voce rotta dall’emozione. "La prima cosa che mi è venuta in mente è che quest’uomo ha costruito un potere che non gli servirà più. Il mio dolore è banale da descrivere, ma è lo stesso che hanno provato i Falcone, i Borsellino, è lo stesso che ha provato Rosaria (Costa, moglie di Vito Schifani ndr) quando in chiesa diceva 'non cambiano', e aveva ragione, ogni volta che io vedo quelle lacrime piango".