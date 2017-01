The Walking Dead, il 'vizietto' di Norman Reedus: "Lecco le persone e le cose"

12:18 - In cinque stagioni l'abbiamo visto scappare dagli zombie di "The Walking Dead" nei panni del cacciatore Daryl, ma forse l'incontro tra Norman Reedus e i non-morti potrebbe risultare spiacevole soprattutto per questi ultimi. Norman ha infatti la strana abitudine di leccare persone e cose. "Ho iniziato con il cast - ha ammesso ospite del Conan Show - Poi durante un viaggio a Londra sono passato ai monumenti e alle persone per strada".

Gli scatti sono diventati subito virali, tanto che nell'urban slang il suo nome è diventato sinonimo di questa pratica. "Qualche volta ci sono papà che vengono da me e mi dicono 'avanti, lecca mia figlia, forza leccala'. Ma non sono le uniche cose strane che mi propongono. Un tizio è venuto da me con indosso una testa di cavallo e voleva che lo cavalcassi per la stanza, mentre il suo amico brandiva una frusta".