The Kolors a Music: "Noi spacciatori di mozzarelle nel Camden londinese"

I The Kolors, ospiti dell'ultima puntata di Music su Canale 5, raccontano a Paolo Bonolis la strada difficile per arrivare al successo. Ma qual è il significato del nickname Stash, nome d’arte della voce dei Kolors Antonio Fiordispino? Non è altro che un nome in codice usato nello slang inglese per indicare lo scatolino che nasconde la droga.