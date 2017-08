Temptation Island, la storia tra Alessio e Valeria sembra giunta al capolinea

La quinta puntata di "Temptation Island" sembra aver messo definitivamente la parola fine nella storia tra Alessio e Valeria. Dopo il rifiuto da parte della ragazza di partecipare al falò di confronto, il fidanzato ha deciso di passare il weekend in compagnia della tentatrice Carmen, con la quale ha stretto un legame molto profondo.



Tra brindisi, massaggi, bagni al mare e cene romantiche, Alessio sembra sempre più invaghito della sua corteggiatrice. La loro avventura lontano dal villaggio dei fidanzati non sembra, però, voler finire dopo l'abbraccio della buonanotte. I due poco dopo si ritrovano nuovamente e le telecamere nascoste del programma li punzecchiano in atteggiamenti molto sospetti per Valeria e non solo...