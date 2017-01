16 marzo 2015 Sylvester Stallone produrrà "S.T.R.O.N.G.", il nuovo reality sul fitness della Nbc Dopo il reality sul pugilato, l'attore e regista si dedica a un'altra delle sue passioni, lavorando dietro le quinte del nuovo show del network statunitense Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - Sylvester Stallone produrrà un nuovo reality show per la Nbc. L'attore e regista, già produttore di diversi film, realizzerà “S.T.R.O.N.G.”, reality dedicato al fitness, i cui concorrenti si sfideranno in allenamenti molto duri con l'obiettivo di migliorare il proprio aspetto fisico. Il fitness è una delle grandi passioni di Stallone, che, nonostante i suoi 69 anni, sfoggia ancora un fisico statuario.

Sylvester Stallone ha alle spalle altre esperienze da produttore cinematografico e televisivo. Dal 2006 al 2009, l'attore aveva infatti partecipato alla realizzazione di The Contender, un reality show incentrato sul pugilato anch'esso trasmesso dalla Nbc.



S.T.R.O.N.G., è l'acronimo di "Start To Realize Our Natural Greatness", ossia "La partenza per realizzare la nostra grandezza naturale" e prevede la partecipazione di sei uomini e sei donne, affiancati da altrettanti personal trainer. I concorrenti avranno il doppio obiettivo di ottenere un fisico scolpito e mostrare al pubblico a casa come perdere peso e tenersi in forma.



Per rivedere "Sly" sul grande schermo bisognerà invece aspettare i prossimi mesi e l'uscita del suo ultimo film Creed, mentre è atteso per il 2016 il nuovo capitolo di Rambo, Last blood.