Striscia la notizia: Edoardo Stoppa a caccia di bracconieri ciprioti

Edoardo Stoppa documenta, da Cipro, la rimozione di numerose reti e trappole piazzate dai bracconieri per lo sterminio di uccellini di specie protetta. Inviato per Striscia La Notizia, viene pedinato notte e giorno dai bracconieri, che la fanno da padroni sull'isola. Le minacce di morte sono esplicite e arrivano anche con telefonate anonime alla polizia locale. Le reti piazzate sono enormi e gli uccellini, impigliandosi, muoiono spesso soffocati. Le forze dell’ordine sono spesso conniventi, a parte ristretti gruppi speciali antibracconaggio che cercano di fare il possibile, non sempre con risultati positivi. Lo sterminio in atto è finalizzato al rifornimento dei ristoranti locali, per la realizzazione del piatto nazionale (l'ambelopoulia), riconosciuto illegale di recente e che può arrivare a costare fino a 200 euro a porzione. Le multe, per i ristoratori e i cuochi che lo preparano, arrivano fino a 40.000 euro.