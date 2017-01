Stephanie Del Valle è Miss Mondo 2016

Mora, occhi scuri e un fascino latino irresistibile Stephanie succede alla spagnola Mireia Lalaguna, detentrice del titolo per il 2015. Il secondo posto nel concorso per la più bella del pianeta è stato conquistato da Yaritza Miguelina Reyes Ramirez, proveniente dalla Repubblica Dominicana. Mentre è indonesiana, Natasha Mannuela, che si è piazzata al terzo posto. Nulla da fare per la candidata italiana al titolo l'affascinante Giada Tropea, 17enne originaria di Lamezia Terme e studentessa al liceo scientifico, che purtroppo è stata esclusa dalla corsa finale.