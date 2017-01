5 ottobre 2014 Stefano De Martino: "Basta tv, faccio video tra danza e moda e apro una boutique" Il ballerino si confessa a Tgcom24 tra nuove sfide e progetti. E di Belen dice... di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - Non balla più in tv, ma Stefano De Martino ha tantissimi progetti in cantiere. Dalla realizzazione di video tra danza e moda alla nuova sfida imprenditoriale. Il marito di Belen si racconta a Tgcom24 tra progetti e sogni: "Sono libero, faccio quello che mi piace, ad esempio apro una boutique a Milano". E sulla moglie assicura: "Starle al fianco è un valore aggiunto, non ne sento la pressione. Quando mi difende sui social mi fa morire".

Stefano cosa stai combinando?

Tutti mi chiedono perché non ballo più in tv, in realtà io lo faccio sempre, anche se non mi vedete. Adesso sto realizzando dei video con tante idee coreografiche che uniscono la danza e la moda. Sono autoprodotti e mi avvalgo della collaborazione di videomaker e ragazzi giovanissimi come me. Video che regalo a tutti in Rete e sui social.



Ti senti libero...

Sì. Mi vesto come voglio, ballo quello che voglio, poi alla gente può piacere o meno, ma è il mio gusto. Non ho un target di pubblico, una fascia oraria, uno share da rispettare. Sono libero e faccio quello che mi piace. Visto che in tv non c'è spazio per veicolare gli istinti artistici, il Web diventa una via di fuga, un'arma potentissima che dà una libertà eccezionale. La tv secondo me è superata...



Piaceranno?

Quando fai le cose che ti piacciono i risultati arrivano sempre. Se lavori per un ritorno di immagine, per convenienza, non vieni premiato. Il segreto del successo è fare le cose con passione.



A proposito di passioni, è vero che presto aprirai un negozio di vestiti?

Sì, l'inaugurazione è prevista alla fine di ottobre. E' una boutique nel centro di Milano, un multibrand, che punta ai giovani emergenti. Volutamente ho evitato i marchi istituzionali, perché ci sono tanti giovani che meritano di essere conosciuti. Marchi svedesi, russi, giapponesi... Tutto quello che mi piace va in negozio, a prescindere dal prezzo, dal brand, dal target. Scelgo con il mio gusto con un socio.



Quindi una boutique per tutti?

Proprio così, anche per quelli che non hanno le mie possibilità. Fino a qualche anno fa guardavo i negozi dall'esterno e sapevo che non mi potevo permettere neanche un portachiavi...



Adesso però regali borse molto costose...

Per fortuna le cose sono cambiate e per mia moglie non bado a spese... Tornando al negozio sarà un concept store, con mostre fotografiche, musica, tatuatori. Uno spazio aperto alla creatività...



Stefano De Martino imprenditore?

Questa fase nasce dal bisogno di evadere dal mondo dello spettacolo, sposto la mia attenzione su altre cose.



Ma c'è ancora spazio per te nello showbiz? Cosa ti piacerebbe fare?

In realtà ho scoperto che mi piace anche parlare in tv, mi viene naturale, quindi magari ci sarà spazio. Faccio parte un po' del gossip e un po' dello spettacolo, sono uno che può rompere gli schemi...



Stai studiando per questo?

Sono convinto che chi ha talento lo perfeziona con il lavoro. Ci sono tantissime persone studiano dizione, fanno mille cose, poi però... Io mi sono sempre formato così, il pizzico di talento che avevo l'ho forgiato con il lavoro...



Come sei cambiato in questi anni?

Mi riconosco di più adesso, le telecamere soprattutto all'inizio ti condizionano, cerchi di dare un'immagine migliore di quello che sei... Ora invece sono più che sincero, dico quello che penso, con la solita ironia. Quando mi incontrano per strada non mi dicono più 'ti abbiamo votato ad Amici', ma 'mi hai fatto ammazzare dalle risate da Chiambretti'...



Con Belen procede a gonfie vele, non ti pesa essere il 'marito di'?

Spesso mi dicono batti il ferro finché è caldo, io aggiungo se lo batti troppo forte poi si spezza. Ho sempre creduto in me stesso e continuo per la mia strada. Il fatto che stia con Belen non è schiacciante per me, anzi è un valore aggiunto, non ne sento la pressione.



Spesso da brava mogliettina ti difende su Instagram...

Io me ne frego delle cattiverie, lei invece mi fa morire quando risponde, quanto ridere...