Belen Rodriguez e Stefano De Martino, due cuori innamorati a New York

10:10 - Belen Rodriguez ha deciso di smettere di dare scandalo. Almeno per ora... Sì perché questo è un periodo tutto baci e frasi d'amore. Con Stefano De Martino e una coppia di amici è volata a New York, regalando ai suoi follower un sacco di foto che la ritraggono non solo bella ma anche, e soprattutto, innamorata... La vacanza è finita, il rientro a Milano è previsto per oggi, ma di sicuro questa "luna di miele" ha rinforzato la coppia.

Una vacanza social, in pieno stile Belen, ma anche riflessiva, piena di frasi romantiche e profonde, quasi a voler dimostrare di essere anche altro oltre alla bellezza. "I legami più profondi non sono fatti ne di corde, ne di nodi, eppure nessuno li scioglie" cinguetta la Rodriguez mentre si regala un selfie, l'ennesimo, con il marito.



Smessi i panni della femme fatale provocante e trasgressiva, Belen sembra essere tornata una ragazzina durante questo viaggio negli States. Baci, abbracci, coccole, dispetti... Con Stefano sta vivendo un momento davvero bellissimo. I due sembrano davvero più affiati che mai e tra meno di un mese festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio, celebrato lo scorso 20 settembre, stesso giorno del compleanno dell'argentina. Chissà che, come regalo, non ci sia in programma una sorellina per il piccolo Santiago... Nessuna conferma ufficiale ma i rumors parlano di una voglia matta di maternità da parte della showgirl... Ma, per ora, sembra sia ancora un progetto lontano. Intanto i due stanno rientrando a Milano, pronti a rimettersi al lavoro e a riabbracciare il loro Tati. Non si può vivere per sempre in vacanza, nemmeno se ti chiami Belen...