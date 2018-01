Isola dei famosi, Alessia Mancini è la Mejor della settimana

Dopo la prova che ha regalato a tutti i naufraghi una porzione di lasagne, nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi in onda lunedì 29 gennaio è andata in scena la sfida che ha decretato il migliore e il peggiore della settimana. I concorrenti hanno dovuto affrontare un muro da cui cadevano cocchi e trasportare con un secchio quelli raccolti, senza aiutarsi con le mani. A mettersi in mostra è stata Alessia Mancini, che diventa dunque la Mejor della prossima settimana.



Prova negativa invece per Craig Warwick e Cecilia Capriotti, punita per essersi aiutata con le mani andando contro il regolamento. Nello spareggio tra i due, l'attrice ha pescato il cocco con il numero più basso e questo ha portato la Capriotti ad essere la Peor del gruppo.

Al termine della sfida, migliore e peggiore hanno dato vita alla divisione che porterà una parte dei naufraghi a passare la prossima settimana sull'Isola del Mejor e un'altra sull'Isola del Peor in situazioni più estreme. Le scelte non sono state ben accolte da Francesca Cipriani, che in diretta accusa: "Vedo molta falsità. Dopo tanti attacchi, adesso sembra che siano tutti amici".