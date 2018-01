Eva Henger è la prima eliminata all'Isola dei famosi. Nel corso della seconda puntata del programma di Canale 5 in onda lunedì 29 gennaio è arrivato il primo verdetto del televoto e la modella ha dovuto salutare il resto del gruppo e lasciare l'Honduras. A esultare è l'altro nominato Marco Ferri, che potrà dunque proseguire l'esperienza sull'isola.



L'eliminazione viene dunque accompagnata dai commenti degli opinionisti in studio: "Mi aspettavo questo risultato - conferma Mara Venier - Non ha preso bene la nomination di settimana scorsa e non ha vissuto al meglio questa settimana. Anche l'accusa contro Francesco Monte non era da fare oggi, ha sbagliato".