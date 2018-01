Nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi non sono mancati momenti di puro divertimento grazie al commento della Gialappa's Band, che ha ripercorso attraverso una clip la prima settimana di Francesca Cipriani in Honduras. Dal tuffo in elicottero alle battute con il resto del gruppo, il trio comico ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 con tutti i migliori momenti che la naufraga ha vissuto fin qui, provocando un'interessante reazione dell'opinionista in studio Mara Venier: "Francesca sta giocando le sue carte veramente molto bene".