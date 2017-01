Isola dei famosi, Luxuria: "Lo giuro, non mi lascerò influenzare dai muscoli"

Con Alessia Marcuzzi ha lavorato in una edizione del Grande Fratello, ora la coppia si ricompone all'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria è infatti l'opinionista della terza edizione targata Mediaset che parte il 30 gennaio in prima serata su Canale 5. A Tgcom24 racconta la nuova avventura: "Sarò ironica e vi farò divertire. Ma, giuro, non mi farò influenzare dai muscoli dei naufraghi".