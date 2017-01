19 marzo 2015 Isola dei Famosi: Valerio Scanu è l'unico a non dimagrire Al contrario di Rocco Siffredi, il cantante non è riuscito a perdere peso e sui social i follower si scatenano... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:46 - All'Isola dei Famosi sono dimagriti tutti tranne Valerio Scanu. Se il "rivale" in nomination Rocco Siffredi è irriconoscibile, il cantante ha perso pochissimi chili. Eppure prima di partire aveva assicurato che uno dei motivi del suo sbarco era la dieta. Che però non ha funzionato. Sui social i follower si scatenano: c'è chi lo accusa di mangiare di nascosto e chi di muoversi poco. In effetti, un nutrizionista interpellato da "Chi" sottolinea: "E' pigro".

"Voglio fare la mia musica liberamente, sono qui per un introito economico e anche per fare una bella dieta, perché non sono mai riuscito a dimagrire", assicurava Valerio prima di partire per l'Honduras. Ma le settimane sono passate e intanto Scanu non ha perso peso. Certo, la fame si è fatta sentire, ma il cantante ha mantenuto la sua "pancetta".



D'altronde sull'Isola si è mosso poco e non ha contribuito molto né nel procacciare il cibo né nell'aiutare gli altri naufraghi. Tanto che il nutrizionista Massimo Rapetti al settimanale "Chi" assicura: "Si muove poco e brucia poche calorie, l'indiziato numero uno è la pigrizia. A meno che non mangi di nascosto...". Sui social i follower si sono scatenati, c'è chi difende il "povero" Scanu e chi lo accusa di aver passato tutto il tempo a prendere il sole. Intanto a Cayo Paloma finalmente si mangia: lasagne, mortadella e cioccolato. Scanu può dire definitivamente addio alla dieta forzata. E tenersi la sua pancetta.