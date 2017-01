13 marzo 2015 Isola dei Famosi, la nudità costa cara a Rocco: "Mi sono ustionato il sedere" Il pornoattore non ha voluto coprirsi e il lato B è andato a fuoco Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:10 - Preso dall'eccitazione di vivere senza vestiti, Rocco sulla Playa Desnuda dell'Isola dei Famosi non ha fatto i conti con il sole torrido dell'Honduras. Dopo una giornata senza veli il pornoattore si è ustionato il sedere ed è stato costretto, suo malgrado, a coprirsi le parti intime. Intanto a Playa Uva i naufraghi allontanano dal gruppo Alex Belli, giudicato soprattutto da Cecilia e Valerio una persona falsa.

"La mia prima giornata completamente nudo, come volevo io, l'ho pagata cara. Ho tutto il sedere bruciato. Come prima cosa mi sono dovuto creare una gonna hawaiana, spero che tra un paio di giorni io possa ritornare al mio nudo integrale" ha ammesso Siffredi, che si è abituato di buon grado alla sua nuova condizione "Ringrazio Dio che mi hanno mandato qui, di là mi sembrava una vacanza tra sfigati".

Intanto a Playa Uva le cose si mettono male per Alex Belli, che dopo la fine dell'intesa con Cristina è sempre più distante anche dagli altri naufraghi. Gli animi si scaldano soprattutto quando prova a difendere Rachida, con gli altri naufraghi che insorgono contro di lui. In primis Cecilia perché "non lo capisco più. Per me è finto, almeno qui sull'isola", ma anche Valerio non crede più alle sue parole e pensa che la sua ammirazione per il nuovo arrivato Brice non sia reale.