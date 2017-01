10 marzo 2015 Isola dei Famosi: Cristina scarica Alex e viene assalita dai mosquitos Si è rotto il feeling con Belli e lo nomina: intanto la Buccino appare con il viso "deturpato" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:03 - Non è un bel momento all''Isola dei Famosi per Cristina Buccino. Certo, finalmente non è più in nomination ma il "feeling" speciale che si era creato con Alex Belli è svanito, tanto che la sexy modella non ci ha pensato due volte a nominarlo e come se non bastasse è stata letteralmente presa d'assalto dai mosquitos. Che le hanno "sfigurato" il viso. Davvero un bel dramma.

Come lei, solo la "rivale" Rachida, ormai fuori dal gioco, era stata presa di mira dagli insetti. Intanto la Buccino si consola perché a Playa Uva ha trovato una nuova amica: Cecilia Rodriguez che l'ha difesa più volte polemizzando con gli altri. Intanto con Alex è caso di dire che si è creato un vero e proprio "casus Belli". Il famoso massaggio al piede che gli ha fatto Cristina e tanto criticato dalla Karrati ha infastidito anche la moglie dell'attore di Centovetrine che però in studio ha cercato di minimizzare.



"Era davvero ridicolo", ha detto Katarina anche se Alessia Marcuzzi le ha subito ricordato che nelle settimane scorse invece si era mostrata "gelosetta". E durante lo sbarco sull'Isola lo ha anche dimostrato "bacchettando" il marito. E rompendo così il legame che si era creato tra Alex e Cristina. Ma tra i due sarà davvero "finita"?