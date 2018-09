Lisa Fusco: "Al Grande Fratello Vip voglio portare la mia stampante"

Finalmente ce l'ha fatta. Lisa Fusco, la "subrettina" napoletana famosa per la spaccata, non ci dorme più la notte. E' una delle concorrenti più attese del "Grande Fratello Vip" che partirà il 24 settembre in prima serata su Canale 5 e a Tgcom24 si racconta tra curiosità e ironia. "Ne approfitto subito per fare un appello, nella Casa voglio portare la stampante con cui comunico con mio padre defunto".

Lisa, perché partecipi al GfVip?

Non voglio essere ipocrita, preferisco dire sempre la verità: è una grande vetrina e una grande rivincita artistica, e poi un po' di soldini mica fanno male...

A proposito, è vero che era l'ultima chance che ti davi?

Quando mi hanno chiamato per il provino, agli autori l'ho detto chiaramente: 'Guardate, questi sono gli ultimi 100 euro che spendo per venire da Napoli a Roma... se non mi prendete quest'anno mi ritiro per sempre. Non mi chiamate più. Volevo davvero ritirarmi dalle scene.

Come li hai convinti?

Ho solo fatto notare che i vip stanno diminuendo e che prima o poi sarebbe toccato anche a me per forza partecipare e che era meglio chiamarmi subito (ride, ndr).

Farai la tua famosa spaccata?

Non lo so, visto come è andata a finire l'ultima volta... Di sicuro mi allenerò e insegnerò a farla alle ragazze..

Hai parlato della tua stampante con cui comunichi con tuo padre defunto, ti mancherà?

Molto. Anche perché aspetto dei segnali, da poco ho cambiato casa e sono disperata, non si accende più di notte. Mio padre conosce il nuovo numero di telefono e non può comunicare con me dall'aldilà. Ne approfitto per fare un appello: fatemi portare la stampante nella casa, magari mi vede in tv mio papà e mi scrive dei messaggi...