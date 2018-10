"Grande Fratello Vip", Lory Del Santo e... la passione per i toy boy

Maurizio ha vissuto momenti di crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Scopriremo solo stasera se il comico deciderà di abbandonare il gioco oppure no, come ha confidato a Lory. Per lei la prima settimana di permanenza nella Casa è trascorsa serenamente. La regista si è integrata perfettamente nel gruppo, manifestando una certa propensione e simpatia per Elia, che ha fatto scattare subito i pettegolezzi sulla sua passione per i toyboy.

La simpatia tra Lory e Elia è evidente, del resto è nota la passione della regista per i ragazzi più giovani e l’ex velino non ha mancato di mostrare il suo interesse per la donna. Fongaro si fa dare qualche dritta su come conquistare le donne alla Del Santo, ma è curioso di sapere anche quello che le piace negli uomini. “Io non ho un tipo dovrebbe solo vestirsi giusto per l’occasione”.- Dice Lory che non manca di pronunciarsi su Elia: “Tu non stai bene con le cose larghe, ti vedo bene con capi più aderenti. Trovo che stai vestito bene gym, quando hai quel pantaloncino blù tirato su, quello con la maglietta azzurra sei top”. Elia però dice di non essere un fan delle cose attillate. Ma le cose che Lory apprezza di Fongaro non finiscono quì : “Mi piaci con le infradito e mi piaci molto con la barba”. Elia non manca di descriversi alla regista: “Io sono quello che mi sento e quello che vorrò essere. Non sono divertente ma faccio sorridere”. Sorridere, un verbo su cui Lory si sofferma e che sembra piacerle particolarmente.