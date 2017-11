Grande Fratello Vip: Luca Onestini contro Jeremias Rodriguez

Al principio di questo Grande Fratello VIP Luca Onestini e Jeremias Rodriguez erano amici, poi la questione - Soleil e le polemiche sollevate dall'argentino e dalla sorella, Cecilia Rodriguez, avevano raffreddato i rapporti. Dopo la scorsa diretta e la nomination reciproca i due VIP hanno passato la settimana fra indifferenza e tentativi di chiarimento, mai andati a buon fine. Durante la decima puntata una clip fa precipitare ancor di più la situazione: Cecilia e Jeremias, in più occasioni, hanno ribadito la presunta falsità di Luca e hanno ipotizzato che i suoi rapporti in Casa siano "di comodo", utili solo per rimanere in gioco e cospirare contro di loro. L'ex tronista non ci sta e, durante la pubblicità, in Casa scoppia una polemica così aspra da richiedere l'intervento di Ilary Blasi e Alfonso Signorini.