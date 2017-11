Francesco Moser: "Ignazio e Cecilia? Anche se volessi non posso essere contrario"

Francesco Moser parla della storia tra suo figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez e... lo fa senza troppo entusiasmo. "L'ho vista in tv - dice in un'intervista a " Chi " in edicola l'8 novembre -, intanto non è italiana e quello vuol dire già che ha un'altra mentalità, se la cosa deve andare avanti bisogna che si conoscano bene". Però non intende opporsi. "Se anche dicessi che sono contrario non farei altro che rischiare di allontanarmi da mio figlio".

Moser, che dopo aver appeso la bici al chiodo è tutto casa e vendemmia, a dire il vero non conosce Cecilia. Tanto che chiede che lavoro la ragazza faccia. E alla risposta che è una modella e ha fatto un calendario sexy, dà un commento che mostra tutta la sua pragmaticità. "Beh, quello lo immagino, se è lì vuol dire che non è proprio una novellina, ma quello è un lavoro che oggi c'è e domani non si sa. Anche Ignazio non si sa bene che lavoro faccia, dovrà chiarirsi le idee". Però, è la sorella di Belen: "E cosa faccio, porto a casa la Belen? La portiamo a vendere il nostro vino, sai quanti verrebbero se Belen facesse la vendemmia con noi (ride - ndr)! Ma non andiamo troppo avanti, vediamo cosa succede".



Su un punto, però, Moser difende il figlio: il confronto con Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia che ha accusato Moser jr di essere stato scorretto. "Ma chi, il ragazzo che è entrato nella casa? Io non so, ma se una ragazza ti scarica è finita lì, poi lui avrà avuto le sue ragioni per andare ma non vedo perché abbia dovuto chiedere spiegazioni, poteva farlo privatamente in un altro momento. Magari la ragazza avrebbe dovuto dire “allora vado a casa e vengo con te”, invece è rimasta...".



"Non so se mio figlio sapeva che Cecilia fosse fidanzata, gli uomini sono sempre a caccia e non è che devono dare tante spiegazioni, tanti corteggiano anche le donne sposate mica solo quelle fidanzate. Ma è un discorso complesso". Sul futuro del figlio, invece, Moser è rigoroso: "La porta della nostra azienda di famiglia è sempre aperta per lui, ma bisogna che si comporti bene se vuole tornare".