"Grande Fratello Vip": baci e carezze sotto le coperte per Cecilia e Ignazio

C'era da aspettarselo. Finalmente Cecilia e Ignazio possono vivere liberamente la loro passione nella Casa del " Grande Fratello Vip ". La Rodriguez ha chiarito la sua posizione con l'ormai ex fidanzato Francesco Monte così si lascia andare. E sotto le coperte, con Moser, sono coccole e baci. La notte vola con i due piccioncini che non si staccano neanche per un minuto.

Cecilia ha le idee più chiare e con i compagni parla dell'ex: "Ho accettato tante cose per paura di perderlo, lui non accetta diversi lati di me, ma io sono questo. I pensieri li avevo già, probabilmente avevo solo paura. Non ho mai messo in dubbio il suo amore per me, mi ha sempre messo al primo posto... ma quando vuoi cambiare una persona qualcosa non va".

L'argentina confessa di chiedersi spesso cosa pensi il padre della situazione: "Parlo tanto con lui ma non mi dice mai cosa devo fare. Credo che vedendo come sto ora sia contento: se sono arrivata a questa situazione ci sono tanti motivi. Io sono questa: sorrido, non sono una persona che sta lì senza sapere cosa fare. Per ora sono contenta, anche se è tutto molto strano".

La Rodriguez spiega anche di aver "preso un coraggio che non pensavo di avere". Cecilia è molto sicura e anche su Ignazio non ha dubbi: "Mi fa stare bene".