"Grande Fratello Vip", ecco il cast al completo

"Tutti a casa", titola " Tv Sorrisi e Canzoni " che immortala in copertina i partecipanti della seconda edizione del " Grande Fratello Vip ". L'11 settembre, in prima serata su Canale 5 , parte il reality. Ecco il cast: Cristiano Malgioglio , Serena Grandi , Simona Izzo , Carmen Di Pietr o, Gianluca Impastato , Veronica Angeloni , Daniele Bossari , Marco Predolin , Cecilia e Jeremias Rodriguez , Giulia De Lellis , Aida Yespica , Luca Onestini , Lorenzo Flaherty e Ignazio Moser .

Al timone del programma ci saranno come sempre Ilary Blasi e Alfonso Signorini. E ci sarà anche il supporto della Gialappa's Band tra ironia e divertimento. Le novità? "Non dicono nulla neppure a me", spiega la Blasi che promette di essere "meno impacciata dell'anno scorso". "La squadra è più rodata", interviene Signorini.

Sono 14 i concorrenti che saranno spiati 24 ore su 24. "Ho la sensazione che sarà molto divertente vederli interagire, ci sono bei personaggi variegati e ben assortiti", prosegue Ilary. Non interverrà invece Francesco Totti: "Stavolta resterà dietro le quinte, l'anno scorso era il mio primo anno e volevo condividere l'esperienza con lui, ora sarebbe ripetitivo".