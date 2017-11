"Grande Fratello Vip", le future inquiline sfoderano le curve

Dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" alzeranno la temperatura con le docce bollenti e i balletti sexy, ma intanto le future gieffine scaldano i motori sui social con scorci mozzafiato. La sfida è già aperta e ce n'è per tutti i gusti. Ci sono le bellezze latine Cecilia Rodriguez e Aida Yespica, la sexy ereditiera Elettra Lamborghini, la fidanzatina tutto pepe Giulia De Lellis e la sportiva Veronica Angeloni, che mostra un fisico super allenato.

Ma anche gli uomini non si tirano indietro quando si tratta di mostrare i muscoli. Tra i futuri gieffini più social c'è sicuramente Jeremias Rodriguez, che entrerà nella Casa insieme alla sorella Cecilia. Su Instagram racconta le sue vacanze da sogno tra mare e discoteche ma a fargli concorrenza c'è il bel tenebroso Stefano Sala, di professione modello e conosciuto anche per essere l'ex marito di Dayane Mello. Arriva direttamente dal trono di "Uomini e Donne" invece l'affascinante web influencer Luca Onestini, mentre per il mondo dello sport c'è Ignazio Moser, figlio di Francesco, che grazie al ciclismo sfoggia un fisico perfetto.