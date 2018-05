GF15, Filippo: "Se questo è il rapporto, fuori scoppia"

L'argomento più in auge al Grande Fratello? Il complicato rapporto tra Lucia e Filippo. Veronica nota che il bel romano non cerca più la commessa dagli occhi blu come faceva prima. Lui non è d'accordo: "Non mi sono arreso, mi fa male. Ho passato il testimone. Sono umano anche io". Filippo continua: "Se questo è il rapporto, fuori scoppia questa è la mia sensazione".