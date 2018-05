"Grande Fratello 15", Lucia a Filippo: "Farei l'amore con te"

Per Filippo e Lucia nella Casa del Grande Fratello è arrivato il momento del confronto dopo l'addio. Tra i due i problemi si sono manifestati dall'inizio della storia. Alla fine la coppia si ritrova in giardino e si chiarisce. "A malincuore dico basta", dice il consulente finanziario. "Ho molti dubbi, ma farei l'amore con te...", sottolinea la commessa. Intanto martedì 22 maggio in prima serata su Canale 5 arriverà un ospite esplosivo. Chi uscirà tra Danilo , Lucia Bramieri e Simone ?

Poco prima era stato Filippo a mettere la parola fine alla storia d'amore. "Sei stata la sorpresa più piacevole di questi giorni, sarà difficile i primi giorni ma non posso più vederti triste". E Lucia non era riuscita a trattenere le lacrime, senza parlare, ma solo abbracciando il ragazzo. Poi i due si sono ritrovati di nuovo per un chiarimento.

Dove è la commessa a prendere la parola: "Oggi hai fatto un discorso che non ha fatto una piega, era giusto, era forse quello che ti dovevo fare io. Mi sono sentita libera da una parte senza più un peso e in una confusione assurda dall'altra". Così il consulente finanziario rincara la dose: "Sono confuso su molte cose che riguardano la mia vita fuori ma su quello che stavo vivendo qui dentro non sono mai stato confuso". "Ho momenti in cui con te non riesco ad essere me stessa, mi sforzo di fare una cosa, anche un abbraccio", gli spiega lei che confessa anche: "Farei l'amore con te".