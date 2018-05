"Grande Fratello 15": che bacio tra Simone e Lucia Bramieri!

Nella Foresta di Sherwood (allestita nel giardino della Casa) i ragazzi interpretano i personaggi di " Robin Hood ": la prova a cui li sottopone il Gf è quella di allestire un set per inscenare la storia. Simone è il personaggio principale, la Bramieri è "la sua" Lady Marian. Matteo fa il ruolo di Little John, mentre Danilo è Fra Tuck. Alberto fa il principe Giovanni, Angelo è Sir Biss, il suo consigliere. Veronica è Lady Cocca, mentre lo sceriffo di Notthingam è Filippo .

"Sono Robin Hood, rubo ai ricchi per dare ai poveri" è la battuta di Simone in giardino, mentre deruba la "ricca" Lucia per fare un dono alla "povera" Alessia. "Il principe Giovanni ha indetto un torneo, se vincerai potrai sposare Lady Marian" comunica "Fra Tuck" Danilo. Per Robin-Coccia è tempo di presentarsi al "principe" Alberto per dichiarare le proprie intenzioni: vincere il torneo e sancire l'amore con Lady Bramieri!