"Grande Fratello 15": tristezza e sconforto, un momento no per Alessia

Dopo oltre un mese di permanenza all'interno della Casa del Grande Fratello c'è chi, come Alessia , inizia a mostrare le prime crepe, lasciandosi andare a momenti di sconforto. E' successo proprio alla giovane torinese che, nel bel mezzo di una seduta di ginnastica in salone, a fianco di Matteo, si è fatta prendere dalla tristezza. E non è la prima volta che le accade...

"Cos'hai? E' due ore che stai lì in piedi" chiede Matteo ad Alessia, sdriato vicino a lei nel salone mentre svolge alcuni esercizi per gli addominali. "Niente" risponde inizialmente la ragazza, che però è visibilmente scossa. "Guardami un po'" prova a consolarla lui, una volta capito il suo stato d'animo.



"Non sto male" spiega Alessia, una volta rinfrescato il volto, quando viene raggiunta davanti allo specchio del lavandino. Un abbraccio vigoroso dell'ex calciatore, un tenero bacio e tutto sembra essere passato.



Alessia d'altronde non è nuova a questi pianti: nei giorni scorsi era incappata in un momento di sconforto guardando il cielo in un giorno di pioggia e lo stesso aveva fatto preparando la valigia insieme a Mariana, sua grande amica, che poi effettivamente è stata eliminata.