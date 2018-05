Gf15, Lucia e Filippo: storia al capolinea?

Chiacchiere in salotto al Grande Fratello. Angelo e Lucia Bramieri parlano della coppia Lucia-Filippo. La proprietaria del Telegatto è dispiaciuta: "Soffro nel vedere Filippo così abbattuto". Il "Ken" italiano è d'accordo con lei: "Lui ha sofferto molto, viene da due anni di completa apatia. Con lei sembrava aver trovato una speranza". Per loro la fiamma che ha acceso la passione tra i due romani sta svanendo lentamente. La Bramieri conclude: "C'è qualcosa che non funziona". Sarà così?