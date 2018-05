"Grande Fratello 15": Lucia Bramieri in lacrime e Alessia le chiede scusa

Nella Casa del Grande Fratello 15 Lucia Bramieri e Alessia sono sempre andate d'accordo ma nelle ultime settimane qualcosa si è rotto. Dopo l'eliminazione di Mariana però gli equilibri stanno cambiando. La ragazza le chiede un confronto dopo una clip andata in onda durante puntata in cui la si sente criticarla aspramente. E la Bramieri, in nomination, scoppia in lacrime. Le scuse non si fanno attendere: "Zia Lucy, perdonami".

Le due decidono di chiacchierare in camera da letto, lontane da orecchie indiscrete: "Zia Lucy volevo chiederti scusa per quello che è accaduto soprattutto ieri sera, ci sono rimasta male, non sono fatta così, non voglio passare per una che dice quelle cose", chiarisce l'ex vigilessa torinese. E la Bramieri sottolinea in lacrime: "Per venire qui e mettermi in gioco alla mia età ho avuto bisogno di tanto coraggio, ho pianto giorni e giorni, volevo andare via, credevo di essere inadeguata".

La Bramieri, che con Alessia ha costruito un bel legame, è sicura che fosse Mariana ad esercitare su di lei una influenza negativa. Le due alla fine si avvicinano e comprendono le loro posizioni. La pace viene dunque sancita con un lungo abbraccio.