Al Grande Fratello 15 è già tempo di dichiarazioni. Dopo aver battuto Valerio al televoto, Filippo ha voluto condividere la sua gioia con Lucia. Tra i due è scoppiata la passione e lui si è detto davvero contento di continuare quest’esperienza per poter conoscere ancora meglio la ragazza. "M'immagino già fuori con te mano nella mano. È da due anni che non provo un’emozione così forte per qualcuno. Non sono in discoteca, sto portando avanti un qualcosa che potrebbe durare più di un giorno". Filippo sembra quasi sorpreso da questa "storia" inaspettata. Lucia ha ascoltato il discorso in silenzio e con attenzione. Chissà come andrà a finire, se son rose fioriranno…