Gf 15, finale in stile royal wedding: Barbara dʼUrso è Meghan e Malgioglio la Regina

Barbara d’Urso si sposa? Solo “in a Barbie world”, come cantavano gli Aqua. La finale del Grande Fratello 15 ha inizio e la conduttrice ha voluto sorprendere tutti i telespettatori con un siparietto molto divertente. Infatti, ha voluto diventare una vera e propria Barbie ed indossare l’abito da sposa di Meghan Markle.



Così Barbie-Barbara è stata portata all’altare da Cristiano Malgioglio che per l’occasione ha voluto anche lui rendere omaggio al Regno Unito vestendo i panni della Regina Elisabetta. Ma con chi si sposerà Barbara d’Urso? Purtroppo, per lei, non c’era nessun “Ken” ad attenderla.



L’avventura in abito bianco è dovuta finire ovviamente in grande stile: dopo un bacio a Malgioglio, due valletti le hanno prontamente strappato di dosso i panni di Meghan lasciandole, per questa puntata, un vestito più “tradizionale”