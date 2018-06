4 giugno 2018 21:00 "Grande Fratello 15", ha vinto Alberto Mezzetti Il Tarzan di Viterbo ha sbaragliato la concorrenza: in finale battuti Alessia e Matteo

Dopo quarantotto giorni si spengono le luci sulla Casa più famosa d'Italia. La quindicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, ha visto la vittoria di Alberto. Il Tarzan di Viterbo ha avuto la meglio in finale su Alessia, seconda, e Matteo, terzo. Nell'ultima puntata del reality di Canale 5 sono stati ospiti Gina Lollobrigida e Stefania Pezzopane. Il vincitore si aggiudica un premio di 100mila euro.

PARTENZA COL BOTTO - Si alza il sipario sulla finalissima con una versione rivisitata della canzone "Barbie Girl", in cui Barbara d'Urso è alla ricerca del suo principe azzurro. L'ingresso scenografico della conduttrice in compagnia di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio dà il via ufficiale alla puntata. Tra le anticipazioni della serata, Gina Lollobrigida farà il suo ingresso nella Casa e Stefania Pezzopane arriverà in studio.

Mentre viene chiuso il televoto, iniziano le sorprese per i concorrenti ancora in gara. Veronica può incontrare i nonni, arrivati a Lido Carmelita: un filmato ripercorre l'avventura della bionda al reality, rivivendo i momenti del suo recuperato rapporto con il papà Bobby Solo. Tocca poi ad Alberto. Si parla del corteggiamento a distanza con Barbara d'Urso che ha preso il via dall'inizio del GF. Lui aveva promesso: "Mi raso a zero per te", accettando di farsi tagliare tutti i capelli pur di uscire con lei. Così la conduttrice decide di entrare a sorpresa nella Casa con le forbici in mano. Alberto si accomoda su una sedia da barbiere e durante un freeze Barbara gli taglia una ciocca di capelli, dopo che gli ha ripetuto: "Sei proprio sicuro?".

ESITO TELEVOTO - Vengono richiamati all'esterno della Casa i due concorrenti in nomination, Alberto e Veronica che raggiungono Barbara in passerella per ascoltare il verdetto. Il Tarzan di Viterbo è salvo e torna in gara mentre Veronica è eliminata con il 60% delle preferenze. Dopo che i cinque finalisti hanno brindato, ad Alessia e Simone tocca una scelta difficile: la prima decide di mandare al televoto Alberto contro Simone, mentre il secondo invece sceglie di mandare Lucia contro Alessia. Matteo, unico a non essere stato scelto, manda al televoto la coppia di maschi formata da Simone e Alberto. Ma nel comunicato del Grande Fratello legge "Non sei salvo, andrai al televoto, devi sostituirti ad uno dei componenti della coppia che hai scelto". Così sceglie di salvare Alberto e di andare al ballottaggio contro Simone.



OSPITE A SORPRESA - Gina Lollobrigida fa il suo ingresso nella Casa. Scortata da due giovani, la diva del cinema italiano raggiunge i finalisti in salotto, che però sono freezati. L'attrice lascia qualche consiglio a tutti: "Tenete i piedi per terra. La popolarità e la bellezza durano poco. Dovete lavorare e non fermarvi mai. La vita è lunga, è meglio per la carriera andare avanti con coraggio. Mi auguro che riuscita a soddisfare il proprio sogno. Credete in voi stessi". Dopo che Simone aveva ammesso il sogno di andare a Hollywood, ha l'onore di accompagnare la star a visitare il famoso Confessionale: "Per me è un gran piacere trovarmi qui con una star internazionale".

EMOZIONI PER MATTEO - Tocca a Matteo ricevere una sorpresa. All'interno della Mistery Room, ha la possibilità di incontrare sua mamma, dopo aver raccontato di aver vissuto lontano dalla sua famiglia ("Mio padre è molto particolare come persona"). Durante un freeze, lei racconta: "Non è potuto venire, ma ha mandato me. Siamo tanto fieri di te; sai che non eravamo per niente convinti di questa tua scelta, ma il Babbo ti aspetta. Mi ha sempre chiesto di te. Ci sono sempre io". Alessia raggiunge Matteo e sua mamma in sala: "So che sono state fatte alcune raccomandazioni a Matteo tra cui non tornare a casa con una ragazza, solo che quando si sentono emozioni così forti non è facile". Le due donne si abbracciano.



MESSAGGIO IMPORTANTE - Arrivata in studio dopo l'eliminazione, Veronica Satti accoglie un messaggio di Bobby Solo: "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere. Hai vinto tu perché resistendo a tutto quello stress ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà. Roberto Satti. Bobby Solo". Si passa a parlare del bacio notturno tra la ragazza e Alberto all'interno della Casa. In realtà entrambi rivelano di aver stretto un rapporto molto speciale, e che quello è stato semplicemente un gesto fraterno.



SORPRESA PER SIMONE - Simone raggiunge la Mistery Room. Ammette di non avere un bel rapporto con la sorella Angela. Arriva per lui unna lettera inaspettata proprio della sorella: "Le nostre strade si sono divise troppo presto; mi sto rendendo conto di quanto tu mi sia mancato come fratello. Spero che potremo darci un'altra possibilità quando tornerai a casa. Ricominciamo Simo. Ho tanto da dirti e vorrei farlo guardandoti negli occhi". Poi riesce a parlare con sua mamma in collegamento da L'Aquila che gli dice "Tu e Stefania siete bellissimi; il vostro è un amore sincero, non dovete dar conto alle persone".

ELIMINAZIONE - Con il televoto chiuso, arriva la busta con la sentenza: Simone deve abbandonare la Casa con il 76% di preferenze. E' il quinto classificato. Prima di uscire, nel limbo, in una busta gli viene fatto scrivere chi per lui non merita di vincere il reality. Coccia ha indicato Lucia. La concorrente ha la possibilità di scegliere la propria rivale: Alessia ("solidarietà femminile al contrario"). Ma sceglierà la sorte: si formano due coppie (Alessia-Lucia e Matteo-Alberto) e a turno chi trova la piramide con una base nera va automaticamente al televoto. La sorte decide per le ragazze.



COPPIA NELLA CASA - "Il vostro amore ci ha fatto innamorare e abbiamo pensato di regalarvi qualcosa", dice Barbara ad Alessia e Matteo. La coppia va in passerella e si trova a ballare sulle note di "Un senso" di Vasco Rossi. Ad Alessia, preoccupata per l'opinione del padre sulla relazione con Matteo, viene regalata una sorpresa. Mentre danza, emozionata e timida, arriva il padre che si intromette: "Mi sembri un ragazzo a posto". In studio arriva il quinto classificato Simone Coccia. Dopo uno scontro con Aida che lo insulta, arriva verso di lui l'Onorevole Stefania Pezzopane. "Penso che tu abbia vinto. Non il Grande Fratello ma hai vinto perché la tua scommessa te la sei giocata tutta". E poi aggiunge: "Ho sentito tanta ostilità. Io penso che sia una missione combattere l'ostilità, il rancore, l'odio. Non ci si può vergognare d'amare. Ci si deve vergognare d'odiare. L'odio è una vergogna. Non mi sono mai vergognata di amare Simone. Ogni giorno combattiamo. L'amore ha i mille colori dell'arcobaleno. Vince sempre. E' la lotta contro i pregiudizi".



IL MOMENTO DI LUCIA - Lucia raggiunge il giardino dove riceve delle parole che suo padre ha voluto scriverle: "Ci siamo appassionati a vederti, giorno dopo giorno. Lascia che le incertezze possano diventare momento di riflessione. Noi siamo sempre al tuo fianco; un abbraccio grande". La ragazza, dopo essersi tolta le scarpe di corsa, raggiunge Lido Carmelita. Qui incontra il suo Filippo che si è tatuato il suo nome sul piede.



NUOVE ELIMINAZIONI - Chiuso ufficialmente il nuovo televoto, viene decretato che è Lucia la concorrente eliminata (con il 67% dei voti): è lei la quarta classificata in questa edizione. La vittoria se la giocheranno Alessia, Alberto e Matteo. Altra sorpresa per Tarzan: arriva nella casa sua nonna Pasqualina, 95 anni: "Ho un nipote che vale oro". Dopo che Lucia raggiunge lo studio, arriva anche il momento di eleggere il terzo classificato. Il concorrente che deve rinunciare alla vittoria finale è Matteo. A contendersi il titolo di vincitore rimangono quindi Alessia e Alberto.



IL VINCITORE - Aperto l'ultimo televoto. I nuovi voti si sommeranno a quelli precedenti. Anche Matteo raggiunge Barbara in studio, non prima di aver rivissuto attraverso i video ricordi, il percorso di Alessia e Alberto. Mentre la tensione sale e le luci si abbassano, Barbara d'Urso annuncia: "Il cuore è la parte più importante del nostro corpo, che rivela le emozioni. Ho deciso di ascoltare i vostri cuori". Trasformatasi in Dottoressa Giò, ausculta i due finalisti: chi avrà il battito cardiaco più accellerato? Il vincitore di questa quindicesima edizione è Alberto.