"Grande Fratello 15", poche ore alla finalissima e per gli inquilini è tempo di ricordi e bilanci

La serata sarà all'insegna di incredibili sorprese ed emozioni vere, ingredienti che hanno caratterizzato il programma. Non mancheranno comunque trappole e momenti divertenti. Si partirà con una sigla inedita e spettacolare che coinvolgerà la conduttrice e tutta la famiglia di 'Grande Fratello'.



Emozione, allegria e forte adrenalina caratterizzano intanto il clima tra gli inquilini rimasti nella Casa di Cinecittà. In attesa dell'ultima puntata tutti cominciano a pensare davvero alla fine di quest’avventura. Alessia fantastica sulla sua storia con Matteo, si diverte a prendere in giro il calciatore coinvolgendo anche gli amici che ancora non ha avuto la possibilità di conoscere. Il suo fidanzato, invece, coccola Veronica. Tra abbracci e gesti affettuosi, i due si raccontano aneddoti sulla loro vita.