"Grande Fratello 15", Veronica abbraccia e bacia Lucia: "Tu sei casa per me"

Il conto alla rovescia è cominciato nella Casa del Grande Fratello , la finale è alle porte e tutti sono ansiosi di uscire e riprendere la vita quotidiana. In cucina Veronica e Lucia parlano dell'importanza delle piccole cose e del sentirsi bene, a casa, con alcune persone: "Tu sei casa per me", dice la figlia di Bobby Solo all'amica, poi le due ragazze si stringono in un intenso abbraccio e si baciano.

Cucinare e passare momenti piacevoli con gli altri è uno dei ricordi più belli che Veronica porterà con sé. Lucia è d’accordo con lei: "Anche se non sei a casa, come qui e sei perennemente su un set, se riesci ad uscire dal set, ci sono persone che ti fanno sentire bene, come a casa". Veronica si commuove: “Tu sei casa”, le risponde prima che Lucia la stringa in un forte abbraccio. Aver creato rapporti di amicizia profondi e autentici è la vittoria più grande per Lucia che malgrado l’assenza di Filippo sembra voler affrontare questa settimana con tranquillità e spensieratezza.