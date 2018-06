"Grande Fratello 15", il vincitore Alberto: "Ora sogno l'Isola dei famosi"

Il Tarzan di Viterbo dedica la vittoria al padre, che non c'è più: "Nella puntata finale ho indossato un suo abito, quella sera ho guardato in cielo e credo che lui mi abbia aiutato. Gli somiglio molto. Come lui so prendere il bello della vita". Con il premio di 100 mila euro risanerà i debiti: "Ero in difficoltà, ho fatto da garante per alcuni prestiti...".

E intanto per Barbara ha tagliato una ciocca di capelli: "Sarei disposto anche a fare il bungee jumping, non l'ho mai fatto. La d'Urso è un piacere per gli occhi e una donna molto gradevole".