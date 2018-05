22 maggio 2018 13:09 "Grande Fratello 15": eliminati Angelo e Lucia Bramieri, Simone è il primo finalista Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Barbara dʼUrso. In nomination vanno Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica.

Sesta puntata per Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nelle vesti di opinionisti. Serata ricca di emozioni con due eliminazioni: prima Lucia Bramieri e poi Angelo hanno dovuto lasciare la Casa. Simone Coccia è invece il primo finalista di questa edizione. In nomination vanno Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica.

Si parte con una clip che riporta alcune sequenze dell'ingresso in Casa di Nina Moric, la scorsa settimana, e dell'uscita di Luigi Favoloso. Barbara d'Urso annuncia che arriverà in studio la Moric e che entrerà in Casa una nuova inquilina: Fabiana, protagonista della cover di "Playboy". Poi la conduttrice si riferisce a due episodi portati alla luce da "Striscia la notizia".



NINA MORIC IN STUDIO - Nina entra e le viene mostrato un video che riassume l'incontro di settimana scorsa con Favoloso. Ma prima ancora viene affrontato un altro tema: ovvero le critiche e le prese in giro che si sono scatenate sul web contro di lei, in particolare per il suo aspetto fisico. "Sono allibita perché nella Casa sono accaduti atti di bullismo e sono stati condannati dalla televisione - dice -. Perché non accade la stessa cosa sui social?. Queste persone si devono fare un esame di coscienza, non per me ma per loro stesse - continua -. Un giorno i vostri figli potrebbero subire le stesse cose".



IL MESSAGGIO DI LUIGI - Barbara si collega quindi con la Casa e mostra agli inquilini un messaggio di Luigi. Favoloso fa anche autocritica per certi eccessi di cui si è reso protagonista in alcuni frangenti. "Nella Casa è emerso quello che sono - dice -. Ho pagato il prezzo di essere stato me stesso fino in fondo. Senza maschere". C'è quindi una schermaglia tra Luigi e Nina. Barbara chiede a lei cosa sia successo questa settimana, Nina cede la parola a Luigi ma quando lui dice che si sono visti il giorno dopo la puntata scorsa e poi oggi, lei ribatte: "Perché non sei sincero". Emergono quindi altri incontri, ma la situazione è ancora incrinata. Anche se la Moric, quando Malgioglio le chiede se questo sia un amore consumato, ribatte decisa: "Dopo quattro anni di amore non lo si può definire così. Poi ci sono periodi di incompresione".



UN BACIO CON MARIANA? - Viene mostrato un video in cui Luigi e Mariana entrano in confessionale e, pur senza che si veda nulla, si intuisce che ci sia stato un bacio o almeno un tentativo da parte di Luigi. Fatto confermato da Alessia durante una conversazione con Lucia Bramieri. Tornati in studio sia Luigi che Mariana negano ci sia stato qualcosa, e anche Nina si mostra molto comprensiva. Al punto che prima di uscire dallo studio abbraccia Mariana.

DANILO E LA BATTUTA SU LUCIA - Nel corso della settimana Danilo e Lucia sono rimasti coinvolti in una discussione molto accessa, alla quale ha partecipato anche Simone. Sotto accusa è Danilo per una battuta pesante nei confronti di Lucia. Battuta stigmatizzata anche da Simone. Pur senza voler montare un caso, Barbara d'Urso sottolinea l'ineleganza della frase. Danilo chiede scusa, ma Simona Izzo contrattacca: "A volta non basta solo chiedere scusa".



IL TELEGATTO CONTESO - Viene mostrata una clip in cui Lucia racconta la vicenda del Telegatto appartenuto a Gino Bramieri e poi arrivato a lei tramite suo marito Cesare, figlio di Gino. Lucia viene invitata a entrare nella stanza delle scelte dove c'è il Telegatto. Viene chiamato il freeze e mentre Lucia è "congelata" entra Alfredo, un amico di Angela Baldassini, compagna di Gino Bramieri, con cui Lucia ha un contenziosio da anni su chi debba tenere il premio. L'uomo accusa Lucia di essersene appropriata senza averne il diritto. Il tono è pesante, le accuse anche, e quando il freeze finisce tra i due si accende una discussione senza possibilità di venire ad un accordo.



IL PRIMO VERDETTO - Chiuso il televoto è tempo di scoprire chi è il primo concorrente a salvarsi. Ed è Simone.



FILIPPO SOTTO ACCUSA - Si apre una parentesi per alcune frasi dette da Filippo sul modo di educare il suo cane. Barbara è una furia, gli ricorda che maltrattare gli animali è un reato e quando lui prova a difendersi dicendo che "era solo una frase simbolica" lei lo fa tacere con un "allora certe frasi simboliche le dici con i tuoi amici quando torni a casa, non nella Casa del Grande Fratello". Dopodiché lo invita a non ripetere mai più certe frasi e chiude l'argomento.



LE SORPRESE PER DANILO E LUCIA - Due inquilini hanno modo di incontrare dei loro cari. Danilo parla con suo fratello, seppur solo attraverso l'oblò. Il romano vuole assicurarsi che il suo cane Kira stia bene e il fratello lo rassicura. Lucia invece può vedere i genitori, in collegamento video.



LA PRIMA ELIMINAZIONE - E' il momento del verdetto e tra Danilo e Lucia ad uscire è quest'ultima. I ragazzi la salutano con il coro "una di noi, Lucia una di noi". E intanto Barbara ricorda al pubblico che adesso dovrà entrare una nuova inquilina a dir poco... esplosiva.

LA CRISI DI FILIPPO E LUCIA - Nella Casa si sono innamorati, nella Casa si sono lasciati. O almeno così sembrerebbe. Tra Lucia e Filippo le cose paiono essere al capolinea. E nella crisi tra l'altro potrebbe esserci lo zampino di una terza persona: Danilo.



MATTEO E ALESSIA E LE ACCUSE DALL'ESTERNO - Tocca quindi a un'altra coppia essere messa sotto la lente di ingrandimento. Matteo e Alessia vengono invitati dalla d'Urso a raggiungere la mistery room. Vengono mostrate loro le pagine di giornali in cui Paola Di Benedetto e Francesco Monte, in alcune interviste, parlano anche di loro. Le dichiarazioni "incriminate" sono all'interno di una busta rossa e i due possono decidere se stracciarla o aprirla, sta a loro scegliere. Matteo la straccia senza esitazione. Ma la cosa non è finita. Barbara avverte i due che ora entrerà in Casa una persona che vuole parlare con entrambi. Sia Matteo che Alessia pensano si tratti di Paola Di Benedetto, in realtà è la mamma di Alessia. Appena vede entrare la madre la ragazza, pure "freezata", scoppia in un pianto a dirotto. La mamma la rassicura: "Siamo soddisfatti di te, ti vogliamo bene". Dopo l'incontro viene fatto entrare anche Matteo che si trova così faccia a faccia con sua "suocera".



LA NUOVA ELIMINAZIONE - Barbara annuncia ai ragazzi la seconda, e inaspettata, eliminazione. Nella Casa gli uomini sono il doppio delle donne, quindi sarà un uomo a uscire. Le ragazze vengono invitate a uscire dal salotto. I due salvati di prima, ovvero Danilo e Simone, vengono fatti alzare e messi di fronte agli altri: devono salvare i loro compagni fino a che non ne rimarranno due, che andranno subito al televoto. Danilo inizia salvando Matteo, Simone invece sceglie Alberto. Saranno quindi Filippo e Angelo a giocarsi al televoto la permanenza nella Casa. C'è un però: non saranno solo loro due al televoto. I quattro "salvi" devono andare nella stanza delle scelte. Il loro destino è nelle mani delle donne, che sceglieranno un altro da mandare al televoto. Alessia salva Matteo, Lucia salva Danilo. Veronica è l'ultima e lei non deve indicare chi salvare ma chi mandare al televoto: e opta per Simone.



UN TELEVOTO DAL DOPPIO RISULTATO - La gente ora dovrà votare "chi vuole mandare in finale". Infatti il più votato tra Simone, Angelo e Filippo, sarà il primo finalista di questa edizione di Grande Fratello. Invece il meno votato sarà il secondo eliminato di questa sera.