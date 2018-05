"Grande Fratello 15", Baye: "Non me ne frega niente della gente"

Nella Casa del " Grande Fratello 15 " non c'è pace. I ragazzi cercano di far ragionare Baye che non sopporta Aida e minaccia di lasciare il reality. Angelo e Danilo spiegano al ragazzo che sono dalla sua parte, ma che lui deve comunque prestare più attenzione. La risposta non si fa attendere: "Non me ne frega niente della gente, solo della mia famiglia e della mia pelle".

Baye ribadisce la sua delusione ma i compagni provano a dargli qualche consiglio: "Non ti puoi annichilire per una persona del genere", interviene Angelo. "Non pensare che lotti da solo - ribadisce Danilo - Se te ne vai tu vado via con te". Lucia Bramieri prova a calmare gli animi: "Io sono stordita, non abbiamo scelto noi di stare con lei, qui non possiamo scegliere". E invita il gruppo a non essere più aggressivo con la spagnola. "Aspettiamo lunedì e tiriamo le somme", suggerisce Danilo. Come andrà a finire?