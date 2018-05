"Grande Fratello 15", lo scherzo del gruppo a Simone

Nella Casa del " Grande Fratello 15 " si scherza, anche. Con la complicità di tutto il gruppo, Matteo e Lucia fanno finta di piacersi, facendo così credere a Simone che tra di loro ci sia del tenero. Il modello abruzzese abbocca e osserva con stupore la "nuova coppia" che inscena coccole e baci. E intanto, per mantenere credibile la storia, gli altri concorrenti confermano di averli visti in atteggiamenti equivoci...

“Conoscendo Matteo e i suoi gusti, penso che stia giocando”, dice Simone sospettoso, confrontandosi con Patrizia e Luigi e spendendo parole d’elogio invece per la donna che definisce come persona affascinante e intelligente.



Ipotizzando una catena di salvataggio, i ragazzi continuano con lo scherzo. Matteo fa sapere così di voler salvare Lucia, che reagisce platealmente correndo ad abbracciarlo. Simone non crede ai suoi occhi e appare turbato...