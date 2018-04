"Tranquilli ragazzi, grazie a tutti" dice Alessia, coccolata dall'abbraccio di Baye, Angelo, Patrizia, Luigi, Lucia, Simone e Veronica. "Mi hanno dato qualcosa per lo stomaco perchè è tutta questione di tensione addominale. Io somatizzo tutto in questa zona del corpo" spiega.



Poi il messaggio di distensione per tutti. "Questo è un segnale per dirci che dobbiamo calmarci tutti quanti, dobbiamo rilassarci perchè poi si crolla, perchè siamo tutti stressati. Dobbiamo veramente farci scivolare tante cose, altrimenti non arriviamo fino alla fine. Tante stupidaggini vanno fatte scivolare, una parola di troppo meglio se si accantona". Alessia guarda negli occhi Baye dopo la tremenda litigata con Aida, ma l'esortazione è rivolta a tutti i coinquilini.



"Sappiamo che siamo tutte persone con delle vite e delle personalità molto differenti, ma con certe persone fuori di qui non prenderemmo neanche il caffè. Dobbiamo convivere, quando c'è qualcosa che non va, ci si gira, ci si rilassa e si va oltre" argomenta Alessia.