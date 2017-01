Grande Fratello: Simone e Federica, amicizia al capolinea?

Piccolo screzio tra Simone e Federica , i primi due concorrenti del Grande Fratello 14 ad aver conquistato la finale. Tutto è partito da una confidenza di Kevin, che ha riportato alla salernitana le cattive parole che Manfredi era solito spendere nei suoi confronti. Per vendicarsi la ragazza decide di organizzare uno scherzetto "bagnato" alla lingua biforcuta, ma Simone corre subito in soccorso dell'amico e le rovina i piani.

Federica e Simone hanno vissuto da soli nel Garage per circa due settimane e le cose sembravano andare a gonfie vele. Risate, scherzi e coccole erano all'ordine del giorno. L'arrivo degli altri due finalisti Kevin e Manfredi sembra però aver rotto l'armonia tra di loro.



Simone ha ritrovato il suo amico Manfredi e Federica pensa che le abbia voltato le spalle. La ragazza stava infatti organizzando un gavettone ai danni del barese, ma il matematico è andato a spifferare tutto. Beccato in pieno dalla salernitana ha negato l'evidenza, facendo imbestialire ancora di più Federica. "Pensi che sono stupida, di prendermi in giro con quel sorrido beffardo? Bravo Simone, hai scelto da che parte stare - lo ha avvertito lei - Appena è tornato il tuo amichetto hai subito buttato via la nostra amicizia, solo per lo sfizio di farmi litigare con Manfredi, mi hai davvero deluso".