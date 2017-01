3 dicembre 2015 "Grande Fratello 14": Alessandro bacia Desiree, poi piange pensando a Lidia La passione esplode durante una cena, poi il romano si sfoga in lacrime con Jessica senza sapere che stasera la ex tornerà nella Casa Chi raggiungerà Federica e Simone in semifinale?

Nella Casa del "Grande Fratello 14" succede l'inaspettato. Alessandro bacia Desiree, poi piange attanagliato dai sensi di colpa. Galeotta una cena, in cui tra il romano e la brasiliana esplode la passione. Una volta rimasto solo, Alessandro è confuso. Pensa alla ex Lidia e si sfoga con la gemella Jessica, che gli consiglia di confrontarsi con la sorella per chiarirsi le idee. Alessandro però non sa che questo confronto è imminente.

Nella semifinale del "Grande Fratello 14", in onda questa sera in prima serata, su Canale 5, ci sarà un nuovo ingresso di Lidia nella Casa. La gemella bionda si confronterà con l'ex fidanzato Alessandro, al quale, nel corso dell'ultima puntata serale, aveva comunicato di essere ancora innamorata di lui. I due hanno però molte situazioni in sospeso e i nuovi fatti rischiano di creare nuove tensioni. Lidia e Alessandro si allontaneranno ancora di più?



Di certo l'imprenditore romano è molto confuso. Il feeling con la bella Desiree è nato pian piano, ma i due l'hanno tenuto sotto controllo anche in ragione della missione segreta che la ragazza doveva portare a termine nella Casa, ossia sedurre Livio. Una volta raggiunto l'obiettivo (con tanto di bacio), la brasiliana ha potuto lasciarsi andare ai suoi veri sentimenti.

Il Grande Fratello le ha offerto la chance di fare un aperitivo con tutti i coinquilini maschi, con la possibilità di proseguire la serata con uno solo dei quattro rimasti in gara. Desiree ha optato per Alessandro e tra una chiacchierata e un bicchiere di vino i due si confidano i loro pensieri finora rimasti celati. Alessandro esprime la sua voglia di baciare la ragazza e la sua battaglia interiore che lo divide tra Desiree e Lidia.



"Se mi dai un bacio adesso, vuol dire che stai lasciando Lidia. Quindi deve essere proprio sicuro", dice lei. "Non posso", risponde lui. "Lo so che lo vuoi fare tanto, però non lo fare", ammonisce lei. La passione però è più forte di tutto.