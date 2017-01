"Grande Fratello 14", Desiree provoca Livio E la ruota dei baci accende la passione

Nella Casa del " Grande Fratello 14 ", Desiree prosegue nella sua missione segreta di sedurre Livio e trova in Rebecca un'alleata inconsapevole. La brasiliana provoca, il toscano vacilla. In palio c'è un bacio che il ragazzo riceverà solo dopo averle portato la colazione a letto. I due flirtano, ma il Grande Fratello concede a Livio un piccolo anticipo. Nella Casa torna infatti la ruota dei baci e i due sono protagonisti di un bacio mozzafiato.

Sguardi, frecciatine, movenze sexy. Desiree mette in pratica tutto il campionario di seduzione a sua disposizione per far cedere Livio e portare a termine la missione segreta affidatagli dal Grande Fratello. Il toscano prova a mantenere intatta la sua corazza da duro, ma di fronte alla bella brasiliana le sue difese sono molli.



Al nuovo scambio di provocazioni hot assiste Rebecca, che diventa suo malgrado alleata di Desiree. "La giovenca te la devi ben giostrare", dice la salernitana al toscano con una battuta, invitando la brasiliana a dare un bacio a Livio dopo che quest'ultimo ha finalmente accettato di portare la colazione a letto alla bella coinquilina all'indomani.