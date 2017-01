"Grande Fratello 14", i desideri nascosti di Livio per Desiree

"Non ho mai desiderato una donna così tanto quanto lei, ha quel profumo che ti fa impazzire". La donna è Desiree e i desideri nascosti sono quelli di Livio. La bella brasiliana ha fatto breccia su un pò di cuori più o meno solitari. In veranda, Livio e Alessandro si scambiano sguardi d'intesa indicandola. Ma quello più coinvolto è sicuramente Livio, l'impiegato del barber shop.

Anche Alessandro sembra piuttosto attratto da desiree, ma dopo aver finalmente ricevuto la parola magica "ti amo" da parte di Lidia appare senz'altro più sereno, sebbene non disdegni confidenze e chiacchere. Quello impazzito completamente per la sensualità e la bellezza della nuova ospite è invece il nostro Livio.

Anche a tavola, durante la sfida culinaria in cui Desiree, in qualità di giurata, dovrà esprimere il giudizio finale sui piatti, Livio sembra tormentato dal suo desiderio interiore. Alla fine Desiree, giurata super partes, esprime il punteggio: All'amatriciana, uno dei suoi piatti preferiti, di Alessandro un bel 9, alle pappardelle di Rebecca invece un 8. Si giocano il tutto per tutto al secondo. Gli straccetti del pugile non conquistano la bella giurata, solo un 7, la scaloppina al limone della nostra chef Rebecca un bel 10! Ad aggiudicarsi la sfida è lei insieme a Jessica e Livio. Chi si aggiudicherà invece la sfida d'amore?