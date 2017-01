Grande Fratello 14, resistere nella casa diventerà una questione... di coppia

Sarà un " Grande Fratello " di coppia quello messo in cantiere per la prossima stagione televisiva. A entrare nella casa, infatti, saranno le coppie o già formate o create dagli autori. Parenti, amici, fidanzati, colleghi di lavoro, nonni e nipote, una persona speciale o semplicemente qualcuno con cui si desidera condividere l'esperienza del reality. E poi la 14.ma edizione in partenza a settembre sarà sempre più social.

E chi volesse partecipare da solo? Potrà tranquillamente presentarsi ai casting, ci penserà poi la produzione ad "accoppiarlo". La novità è finalizzata a creare strategie di gioco e dare nuova linfa al reality condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi e che sarà in onda su Canale 5 a partire da settembre.



Per la nuova edizione chi sogna di entrare nella casa più spiata d'Italia avrà a disposizione un nuovo strumento: WhatsApp. E' possibile, infatti, sostenere un provino, attraverso l'applicazione: basta registrare un video con il proprio provino (in cui si dichiara anche di aver preso visione dell'informativa privacy presente sul sito del programma e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nel video stesso) e inviarlo al numero 349.3286899 (il numero è adibito solo alla ricezione dei video e non alla ricezione di chiamate vocali).



Sul sito di Grande Fratello si può inviare al link http://www.grandefratello.mediaset.it/mandami_il_tuo_video.shtml. I casting su WhatsApp si aggiungono a tutte le altre modalità per accedere alle selezioni, a cui si può partecipare da soli o in compagnia.