Grande Fratello 14, nella Casa cresce la febbre per le prime nomination

E' il giorno della seconda puntata del "Grande Fratello 14", il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Una puntata ricca di spunti. A partire dall'ingresso nella Casa della coppia composta da Arianna e Marco , entrambi transgender . E ci saranno anche le prime nomination tanto che i concorrenti sono in fibrillazione con le prime strategie. E nel frattempo Mary e Giovanni si lasciano andare a coccole in piscina...

In meno di una settimana le intese sbocciate tra le mura del Grande Fratello sono già tre. Giovanni e Mary "apprfondiscono" la loro conoscenza a mollo in piscina. Ma intanto nella Casa non si parla di altro dalle nomination.



Tra complotti e strategie si cerca di fare un punto della situazione. Simone, Giovanni e Mary sono fuori dall'alleanza delle "cinque famiglie" che vuole a tutti i costi fuori la coppia dottore-infermierina in quanto potrebbero essere troppo forti nelle dinamiche interne. Tirando le somme, la Casa è divisa in due gruppi compatti e decisi a farsi fuori a vicenda.